台鐵電聯車、聯結車事故原因待查 預計晚間8點恢復通車

高雄市楠梓區屏山巷平交道，今天中午1點15分發生一起貨車與區間電車碰撞事故，初步清查4人受輕傷。事故造成雙線全斷，台鐵高雄運務段副段長吳良軍表示，事故原因正在調查，必須等運安會人員會勘後，才能恢復通車，建議民眾改搭。

據了解，這列3198次區間車從屏東潮州發車，車禍前3分鐘才從高雄新左營站離站，沒想到出站不久便出車禍，影響約100名乘客。台鐵人員初步掌握，事故區間車前端第6、7、8車車廂第1、2軸出軌，吳良軍表示，事故原因待調查，得等運安會人員會勘後才能恢復通車，目前雙向不通。

台鐵擬先將未出軌車體拖出，再將脫軌車廂吊出，現場全力搶修中，預計晚間8點恢復通車。恢復通車前，吳良軍建議，北上旅客在新左營站，旅客由捷運列車接駁，送到岡山站再搭台鐵列車；南下旅客也在岡山站下車，改搭客運車到高雄站。

疑肇事的吳姓貨車司機（59歲）說，當時貨車上載著水泥燃料，準備往駛進東南水泥廠區，卻在平交道上熄火，於是趕緊下車，但還來不及按警示鈴，火車便撞上來。吳及時閃避，沒有受傷。警方正在調查確切肇事原因。