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屏東六塊厝汙染元兇抓到了 狡滑設暗管偷排將重懲
屏東市六塊厝排水近年不時被人發現偷排不明白色液體，居民戲稱宛如「牛奶溪」，縣環保局進涵洞稽查發現3支不明暗管，再利用透地雷達，搭配管道定位儀及管內監測攝影系統等科技設備，今天查獲建國工業區內一家金屬表面處理廠，利用地下暗管偷排，將依水汙染防治法予以嚴處，最高可開罰2000萬元。
位於屏東市前進里的六塊厝排水，居民稱為頭港溪，近年不時有里民發現溪裡遭排放不明白色液體，但稽查人員到場後，卻發現停止排放，因民眾發現的汙染處已是六塊厝排水各支排匯流處，上游支排多為密閉的下水道，查處汙染源困難度高；環保局稽查員數度深入下水道箱涵，終於發現排放廢水的暗管，雖查獲排水管線並採樣送驗，卻因暗管地下化，當下無法直接查獲汙染源。
環保局利用透地雷達，搭配管道定位儀及管內監測攝影系統等科技設備，鎖定建國工業區內一家工廠為可能汙染源，並調派怪手進行管線開挖作業；確認違規排放管線來源後，進入工廠查核，廠內當時僅從事金屬噴砂處理作業，業者表示並無廢水產生，一度讓查核作業陷入困境。
環保局不死心，訪查附近民眾，分析附近工廠型態釐清資訊後，再度入廠查核，業者終於承認，該廠之前曾進行高爾夫球具的金屬表面處理作業，產生廢水就直接利用地下暗管排放。縣府再次呼籲，環保局對於境內汙染源查緝的決心，請業者勿心存僥倖，對於惡意違規業者，絕對予以重罰。
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