屏東六塊厝汙染元兇抓到了 狡滑設暗管偷排將重懲

屏東市六塊厝排水近年不時被人發現偷排不明白色液體，居民戲稱宛如「牛奶溪」，縣環保局進涵洞稽查發現3支不明暗管，再利用透地雷達，搭配管道定位儀及管內監測攝影系統等科技設備，今天查獲建國工業區內一家金屬表面處理廠，利用地下暗管偷排，將依水汙染防治法予以嚴處，最高可開罰2000萬元。

位於屏東市前進里的六塊厝排水，居民稱為頭港溪，近年不時有里民發現溪裡遭排放不明白色液體，但稽查人員到場後，卻發現停止排放，因民眾發現的汙染處已是六塊厝排水各支排匯流處，上游支排多為密閉的下水道，查處汙染源困難度高；環保局稽查員數度深入下水道箱涵，終於發現排放廢水的暗管，雖查獲排水管線並採樣送驗，卻因暗管地下化，當下無法直接查獲汙染源。

環保局利用透地雷達，搭配管道定位儀及管內監測攝影系統等科技設備，鎖定建國工業區內一家工廠為可能汙染源，並調派怪手進行管線開挖作業；確認違規排放管線來源後，進入工廠查核，廠內當時僅從事金屬噴砂處理作業，業者表示並無廢水產生，一度讓查核作業陷入困境。