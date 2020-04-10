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海洋悲歌又一樁！金門已連7隻鯨豚命喪海岸
又一鯨豚命喪金門東海岸！第九岸巡隊第一機動巡邏站今天表示，昨天下午在金沙鎮船型堡岸際發現1隻死亡鯨豚，死亡原因不明，已通報交由金門縣政府水產試驗所帶回冰存採檢鑑定死因，這已是今年金門地區第7起鯨豚不幸擱淺岸際死亡案。
金門岸巡隊表示，第一機動巡邏站人員於昨日下午15點25分執行巡邏勤務時，在船型堡岸際沙灘處，發現1隻死亡鯨豚屍體，隨即通報第十二巡防區通報金門縣政府水產試驗所派員到場協處，經海洋課人員判定品種係幼體露脊鼠海豚，其主要分布於亞洲地區海域，數量極為稀有，性別及死因尚無法判別，將帶回冰存採樣檢驗，以鑑定死因。
這隻死亡的鯨豚，長約67公分、寬約15公分，整體幼型豚體外觀大致良好，無明顯外傷，死亡原因不明。
海巡署也呼籲，若民眾有遇海洋保育相關案件，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間派人協處。
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