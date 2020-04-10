金門岸際又見死亡海豚 死因待查

海巡署第九（金門）岸巡隊今天表示，岸巡人員在金沙鎮船型堡岸際發現一隻死亡鯨豚，外觀大致良好，無明顯外傷，死亡原因不明。這是今年金門地區第7起鯨豚擱淺死亡案。

金門岸巡隊今天發布新聞稿指出，岸巡隊第一機動巡邏站9日執行巡邏勤務時，在船型堡岸際發現一隻死亡鯨豚，隨即通報第十二巡防區通報金門縣政府水產試驗所派員到場協處。

經海洋課人員觀察，死亡鯨豚長約67公分、寬約15公分，品種是保育類幼體露脊鼠海豚，主要分布在亞洲地區海域，數量極為稀有；由於性別及死因尚無法判別，將帶回水試所冰存採樣檢驗，以鑑定死因。

海巡署呼籲，保護保育類動物是每一個居住在這塊土地上人們的責任，為了給予後代子孫更豐富的自然資源，除不應濫捕濫殺保育類動物外，更應積極地愛護生存環境。若民眾有遇海洋保育相關案件，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間派人協處。