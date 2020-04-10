屏東這對苦瓜青農夫妻 自詡每天樂在「苦」中

屏東縣南州鄉七年級生的苦瓜青農夫妻蔡棕亦、蔡宛芹，雖然種苦瓜資歷只有短短2年多，但肯學肯做，把挫折當成再出發的養份，種出來的苦瓜飽滿厚實，清脆香甜沒有苦澀味，雖種苦瓜，但兩夫妻卻一點都不喊苦；他們笑說，不是苦中作樂，而是樂在「苦」中。

原在貨運行跑車的蔡棕亦，過去都為農民載運農產品到市場，對農業略有瞭解，5年前剛好長輩留下一塊閒置農地，他和妻子蔡宛芹商量後，決定不再跑車回家種田。

「萬事起頭難，就當繳學費！」蔡宛芹說，剛開始從學種冬瓜開始，陸續種南瓜，前年開始種苦瓜，而苦瓜要搭網室栽種，起初不懂苦瓜習性錯用肥料，一度長得不理想，後來請教農友和專家改進肥培管理技術，這幾年生產的苦瓜每條都碩大肥美，光看外表突起的顆粒，就能判斷品質是頂級品。

蔡棕亦說，雖然網室養蜜蜂幫忙授粉，但氣候變化太大常造成授粉不完整，所以改成人工授粉，會比較辛苦，但成功率及品質也相對提升； 用心經營的苦瓜田，過程辛苦，但生活卻不苦，夫妻聯手打拚，不斷從錯中學習，反而樂在其中。

蔡宛芹外表看來嬌弱，但工作拚勁不輸給男生，和先生一樣背起割草機割草，不怕曬黑，每天清晨到瓜田幫忙，採收完載回集貨場整理，等黃昏時再到田裏工作；她說，務農和朝九晚五的上班族大不同，他們的苦瓜可是一步一腳印、下過功夫種出來的，除了市場拍賣，也有外銷及供應團膳，通路很多元，收入不輸上班族。