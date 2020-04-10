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氣質美女才情出眾！李欣芸出任高雄流行音樂中心執行長
高雄流行音樂中心董事會通過市府推薦人選，由台灣知名作曲家李欣芸出任執行長，將於4月13日就任。被譽為「華語電影百年來第一位女配樂師」的她，是台灣少數獲金馬、金曲雙肯定的女性作曲家。
李欣芸在高雄出生、台北成長，東吳大學音樂系畢後，於美國波士頓柏克萊音樂學院主修爵士作曲與現代編曲。自侯孝賢導演監製的《少年吔，安啦！》開始，為《雙瞳》、《練習曲》、《軍中樂園》、《五月一日》等電影配樂創作，橫跨台灣近20年電影史。
高雄市文化局長、高雄流行音樂中心董事長林思伶表示，高雄流行音樂中心年底即將完工啟用，後續的營運將是艱鉅挑戰，相信以她跨界流行和古典音樂的專業，以及業界豐沛的人脈，必定能帶領高流開創新局，為高雄市流行音樂的推廣奠定基石。
李欣芸表示，接下這個工作是個很大的挑戰，從接獲邀請後也思考很長一段時間，這與原本創作者是截然不同的角色。「最後是因身為音樂人對於產業的擔憂與使命，促使我接下這個職務。」她回憶曾坐在高雄的計程車上，司機指著基地還在興建且高聳面對港灣的建築，驕傲介紹：這是我們未來的流行音樂中心，突然理解這場域是市民朋友所引頸期盼的。
李欣芸希望讓高雄流行音樂中心能為這個城市提供更多的可能性，滿足民眾的期待，讓大家想到流行音樂就想到高雄流行音樂中心。
國家重大藝文興建工程高雄流行音樂中心，由西班牙設計團隊以海洋意象為設計理念，位於高雄港11-15號碼頭，西臨漁人碼頭、南接新光碼頭、北邊串聯愛河沿岸設施，是擁抱愛河與高雄港海域的交會地帶。中心預計於今年底開幕，將有可容納近萬人的戶外表演場地及6000席室內大型表演廳。
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