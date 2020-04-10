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疫情衝擊澎湖 2家免稅購物商店紓困獲減免

中央社 / 澎湖10日電

新冠肺炎疫情嚴峻，明顯衝擊澎湖離島免稅購物商店營運，澎湖縣政府表示，緩繳澎湖昇恆昌、百世多麗2家離島免稅購物商店每月許可費1年，經營權特許年限加計減免期間延長1年。

澎湖縣政府財政處長鄭嘉薇昨天在縣府防疫會議上做以上表示。她說，疫情明顯衝擊澎湖離島免稅購物商店營運，影響數百員工生計及周邊觀光旅遊業，因此依規費法，緩繳澎湖2家離島免稅購物商店每月許可費1年，經營權特許年限加計減免期間延長1年。

澎湖馬公有昇恆昌、百世多麗2家免稅商店，今年以來受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，團客與自由行觀光遊客銳減。

另外，農漁局長陳晶卉表示，漁會信用部推出漁業紓困貸款，目前申請59件，已核定32件；漁業振興部份，農漁局提出新台幣2650萬養殖設備汰換、冷凍加工更新計畫、觀光漁市規劃，同時協助漁會申請1000萬加工設備補助，研議減免「菊島之星」直銷中心權利金。

觀光旅遊部分，旅遊處副處長劉美凡指出，為鼓勵旅行社、民宿、導遊領隊、旅館業員工參加訓練、培訓課程，每小時每人補助158元（最高1萬8960元）；民宿營運補貼，及旅館業業績衰退補貼薪資成本、觀光產業融資貸款、利息補貼；陸海運則有相關補助或減免燃料稅、牌照稅及防疫物資補貼等方案。

建設處長許智富也表示，針對中小企業創新研發額外補助業者30%，另改善商圈、市場安全環境衛生最高補助500萬；補助外送餐飲業者每家業者一次1萬5000元，單一商圈補助30萬至100萬，聯合商圈60萬至500萬；大型賣場百貨餐飲業者美食促銷活動200萬；租車專區收費半價；天然瓦斯每公斤降5元、水費折扣5%，電費折10%，並委由台水及台電從帳單扣繳。

疫情持續，市場經濟活動冷卻，造成產業生存困境，澎湖縣長賴峰偉9日召開防疫會議，指示協助業者向中央補助，同時在縣府權責內從寬認定。包括稅務局、財政處、主計處、旅遊處、農漁局、建設處等局處研商產業及人員紓困措施。

澎湖 疫情 餐飲業

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