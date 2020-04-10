阻隔50多年 高雄美術北三路和銘傳路今終於通車
高雄市左營區美術北三路和銘傳路因鐵路阻隔50多年無法通行，鐵路地下化後，高雄市政府進行左營計畫園道工程，終於打通美術北三路和銘傳路，今天通車。副市長李四川今天上午主持通車儀式， 他說，擔任公職30多年，第一次遇到通車路程不過55公尺，但卻是附近居民50多年來的期盼，從此不必再繞道而行。
李四川說，由水利局執行的鐵路地下化園道開闢工程─左營計畫區今天打通美術北三路和銘傳路後，預計今年6月要再打通新莊一路連接勝利路，等到這兩段路都打通後，再視未來交通流量及需求，由交通局進行大範圍交通模擬分析區域性車流移轉狀況 ，決定是否要拆除左營高架橋 。
高雄市鼓山區龍水里里長初學霖建議，未來園道完工開放，應禁止3.5噸以上大型車轉進入，以免增加噪音與空氣汙染，連通路段面寬僅20公尺，希望未來只規畫單邊停車區，以免影響車流。
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