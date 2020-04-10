補貼奏效！ 台東鳳梨釋迦外銷倍數成長

日商台灣三井不動產集團昨天拜訪高雄市長韓國瑜談投資高雄之事，韓國瑜表示歡迎。高雄市經發局長伏和中說，三井不動產集團正規畫到高雄投資，可望今年底確定整個投資案，可能投資80億元到100億元的規模，初步以百貨相關設施為主，投資地點目前有3處在評估，每一處約1萬5000坪左右，如完成投資，預計可以帶進逾1000個就業機會。

2020-04-09 22:56