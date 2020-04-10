聽新聞
test
0:00 / 0:00
補貼奏效！ 台東鳳梨釋迦外銷倍數成長
受新冠肺炎疫情衝擊，農曆春節過後，台東鳳梨釋迦出口一度拉警報，縣府第一時間宣布，補貼鳳梨釋迦外銷運費每公斤3元，提高外銷業主收購意願。縣府統計近6百萬元申請案，補貼策略奏效。
縣府農業處長許家豪表示，原定補助3百萬元，30天內向農業處申請補助的廠商高達36家，26天的出口總量達196萬公斤，與去年同期出口量相當，需補貼運費也高達587萬元，遠超出設定金額。
縣府農業處統計，從2月出口鳳梨釋迦的運銷市場中，原只有中國大陸、加拿大、印尼、香港、馬來西亞、澳門，今年增加汶萊、新加坡等國，另加拿大及香港的採購更勝往年，倍數成長。
農業處表示，原本只有3百萬的預算，將再從農村發展基金的規費收入中勻支287萬元補貼，讓台東鳳梨釋迦拓展及行銷補助計畫可以順利圓滿達成。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言