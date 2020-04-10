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補貼奏效！ 台東鳳梨釋迦外銷倍數成長

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府補貼鳳梨釋迦外銷運費每公斤3元，提高外銷業主收購意願，統計近6百萬元申請案，補貼策略奏效。記者尤聰光／攝影
台東縣政府補貼鳳梨釋迦外銷運費每公斤3元，提高外銷業主收購意願，統計近6百萬元申請案，補貼策略奏效。記者尤聰光／攝影

受新冠肺炎疫情衝擊，農曆春節過後，台東鳳梨釋迦出口一度拉警報，縣府第一時間宣布，補貼鳳梨釋迦外銷運費每公斤3元，提高外銷業主收購意願。縣府統計近6百萬元申請案，補貼策略奏效。

縣府農業處長許家豪表示，原定補助3百萬元，30天內向農業處申請補助的廠商高達36家，26天的出口總量達196萬公斤，與去年同期出口量相當，需補貼運費也高達587萬元，遠超出設定金額。

縣府農業處統計，從2月出口鳳梨釋迦的運銷市場中，原只有中國大陸、加拿大、印尼、香港、馬來西亞、澳門，今年增加汶萊、新加坡等國，另加拿大及香港的採購更勝往年，倍數成長。

農業處表示，原本只有3百萬的預算，將再從農村發展基金的規費收入中勻支287萬元補貼，讓台東鳳梨釋迦拓展及行銷補助計畫可以順利圓滿達成。

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