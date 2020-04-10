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台東達仁鄉南田部落 盼爭取「阿朗壹古道」登道名額
連結台東與屏東的「阿朗壹古道」，因屏東縣府劃設為「旭海觀音鼻自然保留區」，登古道需總量管制，名額配置卻都為屏東各社團協會，讓古道北端出入口的台東達仁鄉南田部落欲爭取權益，希望能分配到名額。台東縣政府表示，願意協助部落。
台東縣政府交通及觀光發展處觀光企劃科長李志鵬表示，希望盡量儘幫助南迴，把南迴帶動起來，一些細節，因都還在洽談中，大家都朝比較好的方式來發展，期盼雙方來合作；今年5、6月，會有雙方協商初步的結果，而南田部落協會也已規劃好，結合古道的旅遊套裝行程。
「阿朗壹古道」全長約8.4公里，遊客入山前，要向屏東縣府申請入山證，並且至少搭配1名導覽解說員，才可登古道，近幾年成為熱門的休閒旅遊。不過，由於古道位在旭海觀音鼻自然保留區內，屏東縣府也實施總量管制，分別周一至周四235人、周五300人及六日430人。
然而屏東縣府將每天名額分配到屏東各社團協會，使得古道北端出入口的台東達仁鄉南田部落，受益不到觀光資源，卻要負責北端口沿線環境整理及維護，因此，南田社區發展協會發聲希望能分配的名額，進而帶動部落觀光發展。
南田社區發展協會理事長葛鴻文表示，遊覽車在部落進進出出，以飛快的速度，然後破壞部落的環境，以及有時候亂丟垃圾等等，讓部落在這些年來，並沒有完全的受惠，部落也開始爭取古道的名額，來為部落產業的發展努力。
古道導覽員樊永忠說，從屏東旭海這樣子走過來台東南田，由南走到北，走到南田這個部落之後呢？遊客坐上遊覽車，就直接走人了，沒有帶給南田任何有利的因子。
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