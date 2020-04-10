用射擊戰勝疫情 黃偉哲：體育活動好好規畫是可以辦的

「台南市長盃射擊錦標賽暨4月份全國射擊排名賽」今起開賽，市長黃偉哲表示，因疫情關係，許多全國性運動賽事都取消，這是疫情嚴峻以來第一場全國性運動賽；他說，若運動賽能好好規畫，有些體育活動還是可以辦的。

南市體育處表示，台南市射擊場已12年未辦理賽事，體育總會射擊委員會積極爭取全國性賽事能來台南辦理，期能增加南市射擊場的能見度，並彰顯南市推廣射擊運動的決心。

黃偉哲說，這段時間因疫情關係，許多全國性運動賽事都取消，全國射擊排名賽是唯一舉辦的1場。他說，能夠順利舉辦，主要是主辦單位費心規畫，將規模、人數降低，以及拉開間距。射擊原本就要有安全距離，因此這項比賽用在社交距離上是最恰當不過。

黃偉哲表示，在防疫優先情況下，日常活動都受到影響，藉著這場小規模卻有意義的競賽，宣示大家還是要有健康的生活，若體育活動能好好規畫，還是可以辦的，也不會妨礙防疫的進行。

台南市射擊委員會表示，這次比賽有台北、台中、嘉義市、高雄、宜蘭、新北、屏東8縣市共33位選手參加排名賽，其中不乏曾在多項國際賽事中榮獲前幾名的優秀選手，特別是1996年亞特蘭大奧運男子雙不定向飛靶第6名選手黃義介、108年全國運動會男子不定向飛靶金牌選手施榮宏，以及2019年拿坡里世大運女子不定向飛靶金牌選手劉宛渝等，都來角逐全國排名。