疫情重擊 高雄寒軒陽明飯店10日起歇業

受疫情衝擊影響，高雄知名寒軒餐旅事業集團所屬的「寒軒陽明飯店」，發出營運調整公告，今天起歇業，87名員工或資遣、或轉任。飯店表示，持有寒軒陽明飯店餐飲票券的持券人，可以至寒軒餐飲集團旗下各店使用，包括寒軒和平店、寒軒國際大飯店與高雄商旅。

寒軒陽明飯店昨天已暫停營業，只有少數員工在現場處理後續事宜。寒軒陽明飯店是在8年前開業，當時集團著眼於開發東高雄五星飯店理念的餐飲會館，樓高6樓，占地2500坪。經營項目以港式飲茶、包廂宴席、會議及喜宴為主，擁有港式茶樓、VIP包廂，以及時尚多功能的婚宴會場、宴會廳。

因為疫情的關係，近來婚宴幾乎停擺，要不就是砍半、要不是就延期，已嚴重影響寒軒陽明飯店的營運。

高雄市勞工局主祕皮忠謀表示，寒軒陽明飯店並未向勞政單位提出大量解雇通報，也沒有接到相關勞工的申訴。 營運8年的寒軒陽明飯店，是東高雄第一家以五星飯店理念打造的餐飲會館。記者徐如宜／攝影 寒軒陽明飯店表示，陽明店有87名員工，這次因為疫情衝擊，陽明店不得不決定歇業，所有員工都是以資遣及轉任其他分店的方式，並開給非自願離職證明。

據相關人士表示，這波新冠肺炎疫情來得猛烈，對餐飲業的影響大到難以預料；寒軒陽明店平均每月收入1500萬元到2000萬元收支才能平衡，但今年2月平均收入只500萬元，3月更減到300萬元，受到疫情影響，民眾不敢聚餐，飯店生意真的很難做下去。

寒軒陽明店在網站上公告，因全球疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心宣布「強制保持社交距離」，在兼顧民眾合理權益，並顧及國內防疫安全等雙重前提下，寒軒餐旅事業集團配合政令調整集團各店營運空間，期能提供消費者更完善的服務。