金門高職DIY體溫監測儀 0.2秒量測準

新冠肺炎疫情延燒，包括額溫槍、紅外線體溫監測儀等都缺貨，金門農工職校實習主任蔡紹文帶領多位資訊科學生，共同研發組裝體溫監測儀，不但價格只要市價的一半，且量測快速準確，金門縣政府教育處已委託金門高職在全島22所學校協助架設。

蔡紹文說，最近剛好教授「程式與單晶片設計」相關AI（人工智慧）實習課程，這學期的課程包含人臉辨識，他把相關原理應用在「紅外線體溫監測儀」，將影像辨識系統的像素轉換成溫度，透過熱影像攝影機以遠紅外線回傳，就可以依區間顏色值來判斷溫度。

蔡紹文表示，他自行撰寫程式、採購零件組裝完成，耗時3周開發出來的紅外線體溫監測儀，組裝起來大概3萬多元，比市售儀器的價格便宜近一半，但目前熱影像攝影機等相關零件、設備全球大缺貨，曾在漢翔航空公司服務過的蔡紹文充分運用人脈，找人到德國詢價購買，總算克服材料的問題。

金門高職的紅外線體溫量測儀，平均量測一個人只要0.2秒，且量測效果準確，讓金門縣教育處長羅德水相當誇讚。

金門高職校長劉湘金說， 師生自製的體溫監測設備，便宜又效果好，縣府已提出合作方案，未來將擴大到縣內各國中小使用。