陳致中要求比照中市開臨時會 中市議員紛打臉批逆時中

高雄市議會民進黨議員連署希望召開臨時會，議員陳致中以台中市議會為例，指台中3/19-3/25開過臨時會，並酸高雄市長韓國瑜「會不會落跑？」國民黨台中市議員打臉陳致中，當時中央防疫指揮中心還沒有要求室內不要有百人以上聚會，中市議員呼籲陳致中不耍「逆時中！」

陳致中在臉書發文，開臨時會是為府會一心防疫紓困振興，主軸是市政「非為對抗，也沒有政治」民進黨團依地制法1/3以上議員連署召開議會臨時會，邀請韓市長及相關首長報告防疫，合法合情合理，有其必要性、急迫性，韓市長會不會再落跑？！並舉台中市3月19日到25日開臨時會。

台中市議員黃健豪指出，台中市議會的確開過臨時會，但防疫指揮官陳時中部長，剛好就在臨時會結束3/25那天宣布，建議停辦百人室內聚會。

台中市議會原定在4月召開的定期會，配合防疫，今天已決定延期至5月。

黃健豪說，高雄市議會要不要開臨時會，拿台中市議會當參考，有點違反時空背景原則，畢竟當時陳時中部長還沒建議各位取消百人室內聚會，希望陳致中議員不要「逆時中。」

國民黨台中市資深議員黃馨慧指出，黃馨慧表示，不論是疫情防治、還是產業紓困都是蔡英文政府全面掌控、分配預算，連小小一片口罩也無法滿足國人一天一片需求、甚至還要外捐？陳致中員身為民進黨員，不對中央積極進言、反映市民目前最急需改善口罩排隊、救經濟發折扣券無感等問題，反而要求人聚開會「是在哈囉？」