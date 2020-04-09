不被疫情打敗 「虎克船長」詹翔欽開發新茶飲
獨臂青年詹翔欽生天生殘疾，左手肘萎縮沒有前臂，童年時天真以為長大後手臂就會長出來，這個願望卻從未實現過。詹翔欽自創品牌銷售檸檬茶，受邀到正修科大與年輕學子分享奮鬥歷程，他說，近月因新冠肺炎演講場次驟減，他掌握機會研發新口味茶飲，反而開創商機。
以「逆風飛翔」為主題，正修科大邀請詹翔欽到校分享生命故事。詹以只有一隻手臂的卡通人物「虎克船長」自居，他說，很多小朋友會問他為何少一隻手，他通常回說「媽媽肚子裡時，被鱷魚吃了」，不過小時候他真以為手掌只是還沒長出來，長大後就會跟別人一樣。
「隨著時間過去，長出手臂的願望落空」，詹翔欽說，雖然不再期待自己長出手掌，但也意識自己必須比別人更努力才行，所以高中參加跆拳社，不服輸的個性讓他咬緊牙關苦撐，最後終能拿下金牌，另擁有多項體育證照。
詹翔欽多年前與妹妹創立茶飲品牌「翔琪檸檬茶」，他表示，數月來演講場次受疫情影響減少，卻也意外研發出「檸檬薑茶」，新口味茶飲獲得不錯反應，可說是疫情意外開發出來的商機。
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