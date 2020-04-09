屏市慈天宮推防疫媽祖公仔 進階版戴豹紋口罩

新冠肺炎疫情延燒，屏東市歸來慈天宮取消今年媽祖生日遶境活動，還推出Q版防疫媽祖公仔文創商品，已賣出750組，最後一批250組追加豹紋版及迷彩版口罩，成了疫情期間收藏品。

歸來慈天宮是當地的信仰中心，管理委員會副主委吳漢霖表示，去年慈天宮剛改建啟用，今年因為新冠肺炎疫情，停止了媽祖遶境活動，前不久也購買洗手乳贈送給屏東市所有國小，讓大家齊心拚防疫。

吳漢霖說，為了拉近地方宗教信仰和年輕人的距離，慈天宮近幾年定期推出文創商品，之前有小宮燈、小神衣等，今年推出Q版媽祖，原來沒有戴口罩，但因新冠肺炎疫情延燒，於是讓媽祖戴上醫療口罩，還隨送一瓶空瓶，讓民眾可以裝酒精隨時帶在身上，想不到受到歡迎。

吳漢霖表示，推出約1個月已賣出750組，其中有1/3是網購，每年限量1000組的文創商品，目前只剩最後一批250組，因口罩實名制購買有不同顏色，不少民眾也用各種花色布口罩，於是廟方讓媽祖跟著時尚走，戴上豹紋和迷彩紋的口罩，希望民眾在收藏同時，也提醒自己一定要戴口罩。