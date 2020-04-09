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高雄A級酒店小姐續支薪 有業者憂傳播妹異軍突起成破口
因應台北知名酒店的女公關確診新冠肺炎，指揮中心宣布酒店及舞廳全面停業，由於命令來的突然，據指，高雄有酒店業者急著領錢，要發周薪給小姐，不過高雄一間最高檔A級酒店老闆說，停業期間會照發薪水，金額再與股東討論後決定。
這名A級酒店老闆說，現在全球疫情這麼嚴重，大家都要配合防疫，雖然感到無奈，只能「平常心」面對，但為了不讓店內100多名小姐生計全無，此段期間仍會照發薪水。至於小姐是否會透過其他管道繼續坐檯賺錢？老闆認為，他的店屬酒店的頂端，層次較高，小姐也都會自我管理，不太會跑到別處上班。
另名高雄的陳姓酒店業者認為，酒店及舞廳暫停營業，愛喝、愛玩的酒客很可能轉往KTV或其他汽車旅館，傳播妹可能因此「異軍突起」，但是恐成另一種防疫漏洞，因一般酒店目前每天對小姐量體溫，嚴密監控健康狀況，也多少知道上門酒客的身分背景，若有疑染疫情形，必能迅速掌握對象，確認有接觸過的對象與範圍。
陳姓酒店業者指出，如果之後變成在KTV包廂，或汽車旅館開房間，然後找經紀公司叫傳播妹，屆時KTV或汽旅業者最多僅能量測體溫，根本無法掌控傳播妹跟酒客的身分，一旦出狀況難以追查，會有很大隱憂。
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