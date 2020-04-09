高市議會程序委員會延開定期大會 綠營促開臨時會

因應台北知名酒店的女公關確診新冠肺炎，指揮中心宣布酒店及舞廳全面停業，由於命令來的突然，據指，高雄有酒店業者急著領錢，要發周薪給小姐，不過高雄一間最高檔A級酒店老闆說，停業期間會照發薪水，金額再與股東討論後決定。

2020-04-09 16:02