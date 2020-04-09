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高市議會程序委員會延開定期大會 綠營促開臨時會
高雄市議會程序委員會決議延後開定期大會，民進黨議員韓賜村、陳致中、林智鴻和時代力量議員黃捷、林于凱等人今天提案促議會自本月16日至25日召開第3屆第3次臨時會。
提案議員表示，鑑於新冠肺炎疫情對高雄市各行各業影響甚大，議會僅聽聞市長韓國瑜發起「暖心相守寄未來運動」以及高雄市政府所謂防疫超前部署，卻未接獲任何相關的經費編列、具體規劃需求與預算增加的報告，為府會充分溝通俾利同心面對嚴峻疫情，建請依地方制度法第34條之規定，自4月16日至4月25日召開第3屆第3次臨時會，邀請韓國瑜以及相關局處首長到會專案報告本市因應武漢肺炎之相關防治情形以及產業紓困振興暨提昇觀光旅遊相關政策措施是否有當？
高雄市議會副議長陸淑美表示，對於議員要開臨時會的提案，依地方制度法規，如有3分之1議員請求，議長應於10日內召開臨時會，臨時會會期不得超過10日。
陸淑美表示，程序上，請求召開臨時會案提出後，議會將先由 議事組擬議事日程草案，然後召開程序委員會討論議程，接著召開臨時會，先確定議事日程表，如對議事日程無共識，則要投票決定。
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