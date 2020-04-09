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稽查人員巡查燕巢溝渠 雞肉加工廠偷排廢水汙染典寶溪
高雄市環保局稽查人員昨天到燕巢區海成橋至筆秀橋大排進行查察，查獲筆秀橋旁鐵皮工廠排放廢水，造成大排水面出現大量帶有油花泡沫及汙染物，已採水樣化驗，後續將依廢棄物清理法開罰6千到300萬元。
環保局環境稽查科長林燦銘表示，昨天派員前往燕巢區溝渠查察，發現河面出現大片泡沫及浮油，經沿線往上游巡查，查獲一間無工廠登記的鐵皮工廠，將雞肉加工產生的清洗廢水直接排入大排，導致大量帶有油花泡沫及汙染物。
稽查人員指出，這間鐵皮廠位於典寶溪流域，將雞肉加工製造產出高有機廢水，排入排溝流入典寶溪，並經微生物分解後，容易造成水質發黑、發臭，水中溶氧偏低，也可能造成魚體缺氧死亡。環保局後續將依法裁處，避免高有機廢水汙染典寶溪。
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