稽查人員巡查燕巢溝渠 雞肉加工廠偷排廢水汙染典寶溪

高雄市環保局稽查人員昨天到燕巢區海成橋至筆秀橋大排進行查察，查獲筆秀橋旁鐵皮工廠排放廢水，造成大排水面出現大量帶有油花泡沫及汙染物，已採水樣化驗，後續將依廢棄物清理法開罰6千到300萬元。

環保局環境稽查科長林燦銘表示，昨天派員前往燕巢區溝渠查察，發現河面出現大片泡沫及浮油，經沿線往上游巡查，查獲一間無工廠登記的鐵皮工廠，將雞肉加工產生的清洗廢水直接排入大排，導致大量帶有油花泡沫及汙染物。