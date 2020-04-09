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盧秀燕：即日起台中八大行業消費「實名制」

台中宣布八大行業實名制 高市府：將再討論是否跟進

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市新聞局長鄭照新。記者蔡孟妤／攝影
高雄市新聞局長鄭照新。記者蔡孟妤／攝影

中央疫情指揮中心宣布酒店、舞廳停止營業，台中市除配合辦理，更指其餘八大行業要營業須採「實名制」。高雄市府則表示，市府配合中央疫情指揮中心，加強稽查，要求酒店、舞廳停業，至於是否跟進台中作法或其他配套措施，會在周一市府防疫會議再討論。

台中市長盧秀燕宣布，除配合中央疫情指揮中心全市酒店、舞廳停止營業外，其餘八大行業可營業，但即日起必須「實名制」，未來室內要保持一個人3到4平方公尺，入口處要公告場域可停留多少人，都要戴口罩、配合消毒。

對於是否跟進台中做法，高雄市新聞局長鄭照新說，現階段已責成有關單位全面加強稽查，並配合中央疫情指揮中心，要求酒店、舞廳停業。至於是否跟進台中其他八大行業採實名制或其他配套措施，將在周一市府防疫會議中再討論。

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