反制延會 高市民進黨議員提議開臨時會

民進黨高雄市議會黨團不滿定期大會延會決定，總召韓賜村等人提案促依地方制度法加開臨時會，要求市長韓國瑜率首長列席說明防疫計畫。副議長陸淑美表示，仍應提交程序委員會討論。

市議會於7日召開程序委員會決議第3屆第3次定期大會延後召開，視疫情緩和再開程序委員會決定開會日期。民進黨批評無限期延會的決定很不負責任是反罷韓，顯示國民黨程序委員會多數暴力的結果。

為了反制定期大會延會的決定，民進黨團總召韓賜村、市議員陳致中等人今天提案指出，新冠肺炎疫情嚴峻，僅聽聞市長韓國瑜發起「暖心相守寄未來運動」以及市府所謂防疫超前部署，卻未接獲任何相關經費編列、具體規劃需求與預算增列等，主張依地方制度法第34條規定召開臨時會。

陳致中盼臨時會召開時間自4月16日至25日，邀韓國瑜及局處首長報告防疫及產業紓困振興暨提升觀光旅遊政策措施等，目前已陸續有民進黨議員連署，預計13日向議會提案

有關民進黨依地方制度法提案召開臨時會，陸淑美接受電話採訪表示，要視議員提案內容並經程序委員會討論、訂定議程時間。

議會秘書長黃錦平表示，議事組接獲召開臨時會提案後要擬訂議程並送程序委員會審定，再依法請議長在法定期間內召開臨時會。

高雄市議會有66席議員，民進黨黨籍25席、國民黨33席、無黨團結聯盟4席、時代力量2席、台聯1席、無黨1席。