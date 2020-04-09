一掃墊底陰霾！屏東資收率創新高 獲銀質獎與百萬獎金

屏東縣資源回收率創歷年新高，更奪下縣（市）政府組銀質獎，並獲得100萬元團體獎勵金。此外，萬巒鄉、潮州鎮及屏東市也得到鄉鎮市優等獎及團體獎勵金各20萬元，以此一掃幾年前資源回收率墊底的陰霾。

根據行政院環境保護署公布全國108年機關資源回收績效，屏東縣資源回收率由107年44.49%提升至50.21%，首度突破50%，且每天每人垃圾清運量也從1.27公斤下降至1.23公斤。

屏東縣去年配合環保署推動各項資源回收政策，其中包括「村里資源回收站」、「循環經濟資收大軍」及「資收關懷」等計畫，更結合地方資源照顧弱勢。

屏東縣環保局為提高資收率，邀集33鄉鎮市公所召開檢討會也積極宣導民眾配合資源回收，更加強焚化廠進廠垃圾落地稽查，嚴格管控事業廢棄物及一般生活垃圾分流清運的質量與數量。

環保局為避免事業廢棄物混入一般生活垃圾造成資收率降低，特別針對資源回收率欠佳之鄉鎮市嚴加督導，環保局局長顏幸苑也會親自率隊拜訪鄉鎮市長，請地方首長支持縣府資源回收的政策，共同為屏東縣資源回收盡一份心力。