總量管制夜市人潮？ 六合夜市：沒有顧客哪需要管制！

中央流行疫情指揮中心擬以「總量管制」的方式管控夜市的人潮。在高雄市六合夜市擺攤的六合夜市管理委員前主委莊其章表示，根本就沒有什麼顧客，還需要管制嗎？

莊其章表示，受新冠肺炎疫情影響，六合夜市的顧客少了近9成，176家攤商中近40攤暫時休息，雖然夜市儘力做好防疫，還是沒有多少顧客，那需要「總量管制」？

走一趟六合夜市，可以看見六合路兩邊的攤商努力招呼顧客，外帶的人比坐下來的人稍多，路中間的餐食區，疫情爆發 之前本來一個挨一個擺的桌子，現在每張桌隔得很開，有的中間約有兩張桌子的寬度，有些一起用餐的顧客會把桌子併在一起，多數座位因無顧客上門都空著。