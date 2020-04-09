綠營指控韓國瑜調動人事 李四川：不要捏造打擊市府

4位民進黨籍高雄市議員今天上午開記者會質疑高雄市政府要在中選會公告罷免市長韓國瑜案成立之日前調整人事，並要用第二預備金在全市廣建公園。副市長李四川說，都不是事實，市府都會遵照法令行事。

高雄市民進黨議員高閔琳、簡煥宗、何權峰、李柏毅今天開記者會表示，最近接到兩個消息，第一是韓國瑜將動用第二預備金在各區各興建一座公園，挽救聲量。高閔琳說，日前韓國瑜曾調動19位戶政系統人事，今接到消息，市政府在近期可能會有100人以上的人事調動，但根據公務人員任用法第26-1條，中選會若在4月17日宣告罷免案成立之時，韓國瑜的人事權將即刻凍結。

高雄市副市長李四川籲民進黨議員不要捏造事實打擊市府。圖／聯合報系資料照片

李四川說，議員可以監督市政，市府如果有缺失，一定會檢討改進，但請議員不要捏造不存在的事打擊市府，議員所說的事都不是事實。

李四川表示，在各區整建特色公園，是編列在民政局的今年度預算，是議會三讀審定的，難道這幾位議員不知道嗎？所謂調動人事，更是子虛烏有，市府一切依法行事。

對於戶政事務所因整併而調整的人事，民政局長曹桓榮說，那是前市長時期向中央提出的人事精減案，前市長時期即報由銓敘部核准，市府今年執行的前市府的這個整併案。