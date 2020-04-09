疫情苦到店家 屏縣府：娛樂稅可申請重新核定

新冠肺炎疫情燒得各行各業苦到最高點，屏東縣政府財稅局除了彙整相關資料成立「防疫稅務專區」外，財稅局長程俊表示，受疫情影響，目前地方稅可以申請延繳或分期繳，如果有店家因為疫情導致營收減少，可以重新申請核定稅率，另外旅館等觀光產業如果營業樓層縮減，也可申請部分改徵非營業稅率。

程俊表示，以娛樂稅來說，屏東縣一年的娛樂稅收約4千多萬元，受疫情影響，店家除了可申請延繳、分期繳外，也可以申請重新核定課稅，營業面積如果因此縮減，也可以申請徵非營業稅率；營業稅率是3%，非營業稅是2%。

另外，如因居家隔離影響無法如期繳稅，使用牌照稅繳納期限原至4月30日，可展延至6月1日，房屋稅繳納期限原是5月1日至6月1日，可展延至6月30日。如於展延期限屆滿時，仍接受隔離治療者，其繳納期限自隔離結束之次日起展延20日。相關稅務問題可洽詢：服務專線(08)8354780分機302-305，或免付費電話0800-000-321。