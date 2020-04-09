疫情攪局 金門迎城隍官方宗教文化季活動確定停辦

新冠肺炎疫情持續發燒，全球確診病例不斷攀升，金門每年的重點活動「迎城隍」系列活動是否要舉辦？備受關注，金城鎮長李誠智與廟方連日來的沙盤推演及探討，李誠智今天宣布取消今年的金門迎城隍宗教文化季活動，至於傳統的「香路」遶境及祭祀活動是否舉行，則尊重廟方自己的安排，但廟方尚未表態。

每年農曆四月十二日的「迎城隍」，是金門島上最大的民俗慶典，金門本地及旅居外地遊子均會回鄉參與，預估可創造上億元的觀光產值，其中保有閩南宗教慶典特色的迎城隍遶境，而金門特有的輦轎、藝閣、人力蜈蚣座、神將、打花草等，都高度展現居民的投入程度與認同感，也是金城鎮公所年度的招牌活動。

李誠智表示，今年公所與廟方對迎城隍及相關觀光行銷活動是否舉辦一直舉棋不定，外界對此也一直有停辦或延辦的建議；雖然17年前SARS期間仍然照常舉行，李誠智提到，但新冠病毒肺炎又有些不一樣，雖然致死率低，但傳染性高，為避免加重防疫負擔，最終決定停辦公所負責的宗教文化觀光季活動。

李誠智提到，今年適逢浯島（金門舊稱浯島）邑主城隍遷治340周年，但是受到新冠病毒肺炎疫情影響，金門的觀光來客數大幅衰退，此時再辦理觀光行銷活動實質意義不大，其次，公所也考慮到疫情發展的嚴峻及落實更嚴謹的防疫作為，不得不做出取消迎城隍宗教文化觀光季活動的決定。