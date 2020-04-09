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遭指無薪假增最多 高市勞工局澄清不增反減

中央社 / 高雄9日電

媒體報導，高市無薪假人數在短短一週內就增加383人，比其他縣市都多。高市府勞工局今天提出統計數字，澄清一週來不增反減3人，疑為勞動部公布數據誤植，已請修正。

聯合報報導指出，勞動部公布最新減班休息（無薪假）統計數據，截至8日，已有370家事業單位、8739名勞工放無薪假，直逼9000人，人數創近8年新高，其中住宿及餐飲業依舊位居「慘烈行業」之冠，高達2979人放無薪假。值得注意的是，高雄市無薪假人數在短短一週內就增加383人，比其他縣市都多。

高市府勞工局主秘皮忠謀接受媒體採訪時，先提出陳報給勞動部的無薪假人數數據為4月1日通報有39家的724人，4月8日通報有39家721人。

皮忠謀表示，高市無薪假受影響的家數這一週來持平，受影響人數不增反減，他不知勞動部的數據從何而來，可能誤植，會請勞動部修正。

皮忠謀表示，如果收到事業單位通報實施無薪假，就會派出同仁逐家進場了解和關懷，追查是否勞資雙方合意及是否符合現行法令規範；如果事業單位未通報，獲勞工告知時，勞工局也會主動調查；若未有相關訊息，則會尊重雇主和勞工間在生產作業上的協議措施。

皮忠謀說，對於掌握無薪假人數數據有信心，但對於勞動部的數據不清楚，已請勞動部釐清，如果有誤植會請修正。

至於高市寒軒餐旅事業集團旗下陽明店將停業，皮忠謀說，目前未獲報相關資遣和大量解雇等通報，將派人進場了解，如果在不違反勞動權益狀況下，進行經營事業調整，或者將勞工調整至其他營業據點工作，維護勞工的工作權，勞工局樂觀其成。

寒軒餐旅事業集團公布營運調整公告，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，配合政令調整集團各店營運空間，寒軒陽明飯店4月10日起暫停服務。持有陽明店的餐飲票券，可於寒軒集團旗下各店繼續使用。

寒軒集團員工表示，集團是高雄知名的飯店餐飲業，旗下擁有寒軒國際大飯店、高雄商旅和寒軒和平店等，陽明店調整營運後的員工會調派至其他據點。

勞動部 勞工局

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