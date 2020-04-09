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防疫無國界！ 5種外語告知屏東外籍人士不可亂丟口罩
為改善民眾亂丟口罩，恐造成防疫破口的問題，屏東縣政府配合中央防疫政策，與當地婦女協會合作，首推越南、印尼、菲律賓、泰國及英語等5種外語版本的宣傳標語，此外，縣府還分別派員至轄內各大醫院及外籍人士聚集的公共場所宣導，除獲廣大迴響，更登外交部國際傳播司外文期刊Taiwan Today。
屏東縣政府因應中央防疫政策，與當地婦女協會合作，並將宣傳標語以越南、印尼、菲律賓、泰國及英語等5種外語版本撰寫的宣傳標語，並在連假期間由環保人員手持外語舉牌進行宣傳。
由母語撰寫的宣傳標語，吸引外籍人士的目光，使他們能快速有效了解廢棄口罩的處理方式，還有外籍人士見狀，將標語拍下來轉傳給親朋好友，分享正確的防疫資訊。
根據縣府統計，屏東縣內新住民及外籍移工人口超過3萬5000人，其中又以來自東南亞國家為多。
縣府將會持續派員至各大醫院及外籍人士聚集的公共場所進行宣導，並透過社福、勞工單位、移民署一起幫忙轉發外語版本的宣導看板與圖卡，此外，也會利用社群網路以各國母語進行宣導。
為了改善民眾亂丟口罩，可能造成防疫破口的問題，環保署公布違反廢棄物清理法的新裁罰準則上路，於防疫期間隨地丟棄口罩，如被查獲，第一次即裁罰3600元、第二次最重可罰6000元。
縣政府表示，防疫的政策需要全民配合，為了讓政策對新住民與外籍移工發揮更大的影響力，而推出5種外語版本的宣傳標語，期望能發揮更大影響力，落實全民口罩不亂丟。
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