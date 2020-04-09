高雄型男地理老師板書畫工超優成偶像 隨時為學生釋疑

中山工商有位型男地理老師曾煒程，上課時喜歡「賈伯斯式」的走動教學，板書畫工一流，善用各項時事、媒體素材及數位科技，啟發學生學習興趣。學生超最愛上地理課，稱他為「移動式教科書」；他的LINE、 IG 、臉書24小時開放，只要醒著的時候都樂意為學生釋疑。

校長林昭億表示，曾煒程從事教職10年，2年前到中山工商服務，教學認真、風趣，與學生像朋友般，長得帥又多才多藝。曾身高185公分，體重曾飆破100公斤，為了自身健康同時拉近與學生距離，努力瘦身有成，現在體重80公斤，很多學生都視他為偶像。

曾煒程的座右銘是：「將興趣變成工作動力，是幸福的泉源。」他還有公民教師證，上課時喜歡走動式教學，吸引學生注意力，並要學生不要死背。

因應高一108新課綱，曾煒程也「超前部署」，不同以往課綱的講述法，他善用各項媒體素材及資訊，從學生生活的周遭，到各國的地理風情、文化、飲食等方面，引導學生學習興趣。

「地理不要背，背了就輸了。」曾煒程很會運用資訊科技，例如上課時會請學生拿出手機，打開google maps，一指就能環遊世界，也引導學生了解各國疫情及分布。他帶著學生林宬弘、邵祥倫、劉致萱及龍盈萍，一起畫出全世界地圖，然後標出目前全球還在上課的五個國家，分別是古巴、澳洲、塔吉克、瑞典和台灣。塔吉克是在中亞的一個小國家。