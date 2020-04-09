台灣三井不動產訪韓國瑜談投資高雄 可望今年底定案

日商台灣三井不動產集團今天拜訪高雄市長韓國瑜談投資高雄之事，韓國瑜相當歡迎。高雄市經發局長伏和中在會後說，三井不動產集團正規畫到高雄投資，可望年底確定整個投資案，可能投資80億元到100億元的規模，初步以百貨相關設施為主，投資地點目前有3處在評估，每一處約1萬5000坪左右，如完成投資，預計可以帶進逾1000個就業機會。

韓國瑜上午接見來訪的台灣三井不動產董事長下町一朗並致贈禮物給賓客，市府送的是彩繪瓷盤，韓國瑜要送給下町一朗時，瓷盤差一點滑落，韓國瑜和下町一朗急忙接住，在場人士虛驚一下。

伏和中說，這是代表三井投資高雄的過程中可能會有障礙和要排除的困難。不過，在雙方通力合作下，最後可以圓滿促成這個投資案。