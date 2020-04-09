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行政院會首採視訊方式韓國瑜出席 會議聚焦疫情與紓困
因應新冠肺炎疫情，行政院會今天首次以視訊會議方式進行，6都首長中，高雄市長韓國瑜、台南市長黃偉哲親自參與視訊會議，其他由副市長代表參加。首次視訊會議以行政院針對防疫、紓困等裁示為主，高市府表示將配合辦理。
中央流行疫情指揮中心4月起建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺的距離後，高雄市副市長葉匡時率先公開呼籲中央，為了防疫，應該將行政院會改為線上視訊會議，帶頭起示範作用，否則中南部出席首長要搭高鐵奔波，會議內更是肩膀碰肩膀、座椅相連，不符防疫標準。
行政院日前表示，每周四固定召開的行政院會，9日起6都代表及辦公距離較遠處的部會首長可不用親自出席行政院會，可改視訊會議方式參加。
高雄市新聞局長鄭照新說，前一天有跟行政院進行視訊會議測試，已有一定流暢度，今天首次視訊會議很順利，也感謝中央從善如流，讓地方首長免於往返交通的防疫風險。
據了解，行政院會今上午首次實施視訊會議，將近1小時的會議，以行政院針對防疫、紓困等裁示為主，韓國瑜沒有太多發言。高市府表示，此次行政院會以視訊方式進行，韓國瑜親自列席，會議主題聚焦疫情與紓困，細部內容以行政院發布為主；針對防疫及紓困等，市府配合中央指示辦理。
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