口罩一次領9片再度引發排隊潮 民眾憂：怎麼算都不夠

口罩購買實名制今起又升級，每14天可購買成人口罩9片，兒童口罩10片，且不限單雙號，很多民眾從幾天前就開始「忍著不領」，盤算今天一口氣領多一點，各藥局從早上開門起就大排長龍，不過也有民眾無奈說，14天用9片，怎麼算都不夠，這叫民眾如何安心？

根據屏東縣衛生局統計，到昨天為止，全縣剩餘兒童口罩超過2000片的只有1家，超過1000片的仍有30家；而成人口罩剩餘大於2000片的有31家，大於一千片的仍有59家，顯示有的民眾前幾天刻意不領，希望今天一次領多一點。