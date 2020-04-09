口罩一次領9片再度引發排隊潮 民眾憂：怎麼算都不夠
口罩購買實名制今起又升級，每14天可購買成人口罩9片，兒童口罩10片，且不限單雙號，很多民眾從幾天前就開始「忍著不領」，盤算今天一口氣領多一點，各藥局從早上開門起就大排長龍，不過也有民眾無奈說，14天用9片，怎麼算都不夠，這叫民眾如何安心？
根據屏東縣衛生局統計，到昨天為止，全縣剩餘兒童口罩超過2000片的只有1家，超過1000片的仍有30家；而成人口罩剩餘大於2000片的有31家，大於一千片的仍有59家，顯示有的民眾前幾天刻意不領，希望今天一次領多一點。
不過今起雖然可以一次領9片，但是各家藥局都是大排長龍，還是得花不少時間等待，有的藥局怕因此群聚，還規定一次只能一人進入藥局購買，而在外等候的民眾無奈不已，一位黃太太說，現在只能「兩天用一片」，也有的民眾只好與布口罩搭配使用。
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