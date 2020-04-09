紓困娛樂業 高雄市全面減徵2300家業者娛樂稅30%

受新冠肺炎疫情持續延燒影響，高雄市娛樂業者營業收入普遍大幅衰退，高雄市稅捐稽徵處初期即針對個案減徵，今天宣布為更即時協助業者度過難關，將主動全面查稅減徵娛樂稅30%，將有多達2300家業者受惠。

高雄市稅捐處表示，新冠肺炎疫情爆發初期，稅捐處已主動派員訪查，按營業情形即時調整查定課徵娛樂稅業者的營業額，同時受理個別業者申請減徵或停業，但今起將直接全面減徵30%娛樂稅。

高雄市稅捐處表示，稅捐處將主動自今年4月起至6月止為期3個月，主動全面調減高雄市約2300家業者的娛樂稅30%，若有個案受影響更甚，還會另派員現勘核實再調降。此外，7月以後會再視疫情狀況再予調整。