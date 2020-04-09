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綠指韓市府人事大調動反制罷韓 鄭照新斥：空穴來風

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市新聞局長鄭照新上午受訪，駁斥議員指控市府大調動人事說法。記者蔡孟妤／攝影
高雄市新聞局長鄭照新上午受訪，駁斥議員指控市府大調動人事說法。記者蔡孟妤／攝影

罷免高雄市長韓國瑜第二階段連署過關，高雄市民進黨議員指韓為了反制罷免，市府調動上百人事，還打算動用第二預備金「大撒幣」在各區蓋公園救聲望。高雄市新聞局長鄭照新指百人人事調動「空穴來風」，市府只有4個字形容「一頭霧水」；至於蓋公園，是基層反映希望公園融合地方特色，市府實踐政策。

民進黨高雄市議員簡煥宗、高閔琳等人今上午開記者會高呼「罷免已成事實，市府進入看守，韓國瑜請勿輕舉妄動。」簡煥宗批罷韓二階段通過後，國民黨「全黨救一人」，還用議會無限期延會來反制。

高閔琳指，韓國瑜為了反制罷免，不僅調動上百名人事，還打算動用第二預備金，打算「大撒幣」在各行政區蓋公園，挽救聲望。她說，依法自罷免宣告成立日起至投票結果公告止，「不得任用或遷調人員」，韓顯然在反制罷韓。高閔琳還批高雄市議會國民黨團「無限期開議」是「全黨救一人」，也是在反制罷韓。

對於市府人事調動百人，高雄市新聞局長鄭照新上午受訪說，「這是空穴來風的傳言」，平日市府包括退休人員的遞補，本來就有正常的零星人事調動，至於所謂百人調動，「我們到處去各科室詢問，發現都沒有這樣的狀況，所有局處首長聽到這樣的消息，只有4個字形容『一頭霧水』」。

鄭照新反批，不知這是否為過去舊市府擔任幕僚者，有大量人事調度的經驗談，然後把自己的經驗，直接揣測在現任韓市府團隊的人事任用上，「實際上，我們沒有本事，也做不到這樣的事情」。

對於罷免將導致人事凍結，鄭照新坦言，依據任用法第26條之1，當中選會宣布罷免案成立的時候，確實法律有這樣的規定，高市府一切依法行政。

對於被綠營議員指控動用二備金蓋公園，鄭照新說，這是誤傳，這是民政局用墊付款進行一區一特色公園的政見實踐，因為市長過去在里政會談及走訪基層時，有很多里長及基層鄉親都表示不希望公園是長得一樣的罐頭式公園，應該融合在地特色文化，市長覺得很有道理，所以指示民政局等相關單位辦理，以符合市民需求，這是跟在地基層民意的結合，也是市民的期望。

鄭照新說，市府目前沒有動用到二備金，但是不需要排除任何財源的運用，目前也有向中央爭取相對的補助款，呼籲議員如願意支持市政及基層心聲的話，歡迎跟市府一起來爭取。

對於昨天王淺秋去遞狀聲請停止罷免的身分，鄭照新說，王淺秋現在是擔任市府無給職市政顧問，昨天遞狀是接受委託，但委任律師才是後續進行法律程序最重要的受理人，王淺秋只是負責遞狀動作而已，而之後整個市府團隊的重點仍是在市政跟防疫，接下來其他司法部分都交由委任律師辦理。

對於綠營攻擊議會無限延期影響預算審議，鄭照新說，已再三跟議會確認過，這是議會自主，市府不介入；且據向議會確認，這並非無限期延會，而是先決定延會，再擇日召開會決定開議日期。

鄭照新強調，市府立場很簡單，包括市長昨都已完成最後一場各局處業務報告，已做好如期開議、向議會報告的準備，市府也期盼能早日克服疫情的挑戰，能夠早日到議會報告。

鄭照新 罷免 高雄市

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