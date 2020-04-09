不敵疫情！高雄寒軒陽明店歇業 87名員工資遣或轉任
受疫情衝擊影響，高雄知名寒軒餐旅事業集團所屬的「寒軒陽明飯店」，發出營運調整公告，4月10日起歇業，87名員工或資遣、或轉任。飯店表示，持有寒軒陽明飯店餐飲票券的持券人，可以至寒軒餐飲集團旗下各店使用，包括寒軒和平店、寒軒國際大飯店與高雄商旅。
寒軒陽明飯店今天已暫停營業，只有少數員工在現場處理後續事宜。寒軒陽明飯店是在8年前開業，當時集團著眼於開發東高雄五星飯店理念的餐飲會館，樓高6樓，占地2500坪。經營項目以港式飲茶、包廂宴席、會議及喜宴為主，擁有港式茶樓、VIP包廂，以及時尚多功能的婚宴會場、宴會廳。
因為疫情的關係，婚宴幾乎停擺，要不就是砍半、要不是就延期，嚴重影響寒軒陽明飯店的營運。
高雄市勞工局主祕皮忠謀表示，寒軒陽明飯店並未向勞政單位提出大量解雇通報，也沒有接到相關勞工的申訴。
寒軒陽明飯店表示，陽明店有87名員工，這次因為疫情衝擊，陽明店不得不決定歇業，所有員工都是以資遣及轉任其他分店的方式，並開給非自願離職證明。
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