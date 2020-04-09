國道1號南下岡山至楠梓路肩通行 放寬至6小時

國道1號高雄市岡山至楠梓路段下午時段交通壅塞，交通部高速公路局原本開放轎車行駛3小時路肩，近日在地方民眾陳情下，增加3小時行駛時間。高公局表示，4月8日起，國道1號南向（349K+400至356K+200）路肩通行時段停整為下午2點至晚上8點，總共6小時。

國道一號岡山交流道南下往楠梓路段，下班時間車流壅塞，高速公路局開放轎車在下午4點至晚上7點行駛路肩。立委邱志偉服務處接獲多人陳情，陳情民眾認為，車流會從下午3點起動彈不得，路肩通車時段應該適度調整。

高公局7日公告指出，109年4月8日起，延長開放國道1號南向岡山至楠梓路段（349K+400~356K+200）之外側路肩供小型車行駛，開放路肩時段為14時至20時。

立委邱志偉指出，岡山交流道到楠梓交流道的路肩開放時段原本是下午4點至7點，經與高公局研議，高公局同意將路肩開放時間增加3小時，所以開放時段改為下午2點到晚上8點，預估每天可以增加3500輛小客車通行。