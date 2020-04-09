布澎海上藍色公路全新雲豹客輪 營運1年碰疫情遊客遽減

澎湖旅遊旺季登場，停航半年的嘉義縣布袋商港至澎湖縣馬公港之間的布澎海上藍色公路，1日開航，碰上新冠肺炎疫情延燒，清明連假遊客遽減，連去年開航的全新高速客輪「雲豹輪」、「藍鵲輪」，遊客大減只剩3成，為因應疫情困境，平日將採機動開航，低於1成訂位停開，假日正常開航。

布袋管理處指出，疫情造成航行布澎之間客輪載客率下滑，清明連假至今止，只有千餘遊客搭船到澎湖，其間還停開2天；客輪業者大嘆疫情比風災嚴重，營運「慘不忍睹」。

為防疫，開航登船先由工作人員用額溫槍量測乘客體溫，以紅外線體溫監測儀，乘客須戴口罩登船，體溫超標禁止登船，防疫工作做到滴水不漏。

百麗航運公司委託澳洲船廠，建造交船的最新高速客輪雲豹輪，去年3月23日首航布澎澎航線，試營運祭優惠船票，旅客反應熱烈，幾乎一票難求，隨後第2艘藍鵲號也加入營運，改善澎湖旅遊旺季一票難求現象，豈料，計畫改不上變化，營運1年就碰上全球大流行的疫情。

百麗總經理劉森隆說，清明連假有2000人次旅客搭載，今年跌到只剩3成，每艘客輪可載客552人，船長含工作人員近20人，採高規格防疫，船艙空調與飛機不同，採換氣系統，讓旅客安心搭乘。

因應疫情衝擊，減輕虧損，「雲豹輪、「藍鵲輪」假日正常開航營運，平日視訂位情形「機動開航」，目前訂位以自由行自行開車遊客為主，幾乎無遊覽車團客，平日訂位1成就開航，少於1成，會提前告之停開。