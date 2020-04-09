婉拒高價蜜棗當謝禮 高雄技士劉必謙獲頒「廉潔楷模」

去年11月高雄市某國小蔡姓教師要求考不好的學生自打耳光，有孩子自摑80個耳光，有22人受罰。人本教育基金會昨天抨擊教育局未盡督導之責，竟讓這名老師退休，應退回教評會重新審議。教育局回應，查證屬實已對教師記一大過處分，校方第一時間對學生啟動諮商輔導，老師以健康因素今年2月辦退休。

2020-04-08 23:30