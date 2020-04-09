婉拒高價蜜棗當謝禮 高雄技士劉必謙獲頒「廉潔楷模」
高雄市大社區公所訂定辦法鼓勵員工廉潔自持，公所經建課技士劉必謙協助民眾申辦農業證明，婉拒鄉親贈送的高價禮品受肯定，當選今年度廉潔楷模，由區長陳佑瑞頒發獎狀與禮券公開表揚。
大社區公所去年訂定「廉潔楷模遴選表揚作業規範」，每年2月底前，各課室主管推薦廉潔事蹟人員參與選拔。大社區公所指出，農業技士劉必謙個性積極主動，承辦農地農用證明及農業用地農業設施容許等業務。今年年初，一名熱情鄉親為感謝協助，主動致贈價值上千元的蜜棗禮盒當謝禮，劉雖當場婉拒卻盛情難怯，最後報請政風室協助退還，廉潔事蹟當選109年度廉潔楷模。
政風室表示，希望社會各界以行動支持「公務不送禮、不受禮」廉政倫理規範，共同守護廉能政府價值。
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