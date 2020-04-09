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備戰停課不停學 馬祖遠距教學擬應變措施

中央社 / 連江縣9日電

教育部下令學校停用ZOOM軟體為遠距教學工具，連江縣積極部署配合教育部規定重啟教育訓練與研擬配套措施，各校也因應地方交通和教育推動計畫早有準備。

針對疫情部署，連江縣教育處於3月底開始辦理教師線上教學研習，縣內教師以視訊方式參與，避免群聚感染並落實遠距教學實作，同時要求各校辦理校內研習，讓教師可配合疫情有效應用教學。

在硬體面，因為連江縣各國中小為小規模學校，縣內已事先調查學生所需科技載具資源，進行補助採購與弱勢家庭的申請宣導。國立台灣海洋大學馬祖校區職員則說明，因師生易受天候航班取消的影響，無法順利往返基隆和馬祖校區，已經常利用線上視訊教學，未來可因應疫情派上用場。

在軟體面，連江縣教育處指出縣內推動「行動學習」6年，此次相關師資研習，有賴推動行動學習的中正國中小老師成為備戰疫情的主力，輔助各校進行補課或線上教學的調整。

對於ZOOM的資訊安全疑慮帶來的影響，海洋大學將針對其他軟體進行相關培力課程。連江縣教育處則說明，沒有硬性規定各校使用特定軟體，但配合教育部的公告，將再要求學校進行視訊部分的教育訓練。為了讓學習不受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情、地方環境限制而間斷，馬祖各校持續規劃應變措施。

疫情 教育部 馬祖

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