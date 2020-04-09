高雄大學校長遴選4人說明治校理念 進行同意權行使投標
國立高雄大學現任校長王學亮任期將於109年7月31日屆滿，校方舉行第六任校長遴選「校長候選人治校理念說明會」，參選人亞太系教授莊寶鵰、政法系教授廖義銘、化材系教授王宗櫚與財法系教授陳月端，依選舉號次輪番說明。4月15日將進行「校長候選人同意權行使投票」，由校務會議代表及專任講師以上教師共242人投票。
莊寶鵰對高雄大學的願景，是建構具有特色與影響力的優質韌性大學，並提出「123策略布局」：追求唯一，發現藍海獨特價值；連結雙向，連結校友和產業，創造資源；齊發三箭，打造特色、發揮影響、邁向永續三大面向。打造學校特色的戰略包括：深耕教研、提升能量；提升創新力與未來力；提升跨域力；提升國際移動力；因應少子女化之多元優化方案；產學研創新平台，提高產業影響力等。
廖義銘說明治校理念，應將高雄大學發展成頗具特色、小而美的高端大學，他計畫調整行政架構，強化行政團隊效能，使行政團隊以為教學與研究服務為本務，逐步強化行政團隊的服務效能，真正投入學校資源開發的工作。而各教學單位，也不必再因經費與人力資源不足，而須與行政單位爭搶資源。在與他校合併議題上，他主張應堅持高大校名，以建立公平、妥善制度為學校與他校合併的前提。
王宗櫚指出，高雄地區為民生化工重工業區，他具備化工及材料背景，與南高屏區域的在地企業鏈結頗深，對高雄大學的產學合作、企業捐資募款，將有莫大助益。未來校務策略包括：整合特色研究團隊，爭取科技部及經濟部大型研究計畫及產學研價創計畫；激發創意亮點，爭取更高金額高教深耕計畫；強化高雄大學優勢及利基，在有尊嚴及有願景前提下進行合校洽談。
陳月端提出高雄大學「改變的六個向度」，在於 「競爭能力」定義的改變；「生存結構」的改變；「治理模式」的改變；「大學功能」向未來的調適 ；「組織文化」翻轉；「資源想像」的改變。高雄大學改變的核心思維，必須緊扣社會的脈動，建立關鍵競爭力，並解開制度性桎梏，釋放豐沛的能量，進行目標導向的治理。
校方4月15日將進行「校長候選人同意權行使投票」，由校務會議代表及專任講師以上教師共242人投票。校長候選人同意權投票單共4張，投票人領票後，以規定的章戳分別針對每一位校長候選人擇一圈選「同意」或「不同意」。
同意權的行使採無記名連記法，當候選人已獲得校務會議代表及專任講師以上教師人數二分之一同意時，即通過同意權之行使。
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