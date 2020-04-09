高雄大學校長遴選4人說明治校理念 進行同意權行使投標

國立高雄大學現任校長王學亮任期將於109年7月31日屆滿，校方舉行第六任校長遴選「校長候選人治校理念說明會」，參選人亞太系教授莊寶鵰、政法系教授廖義銘、化材系教授王宗櫚與財法系教授陳月端，依選舉號次輪番說明。4月15日將進行「校長候選人同意權行使投票」，由校務會議代表及專任講師以上教師共242人投票。

莊寶鵰對高雄大學的願景，是建構具有特色與影響力的優質韌性大學，並提出「123策略布局」：追求唯一，發現藍海獨特價值；連結雙向，連結校友和產業，創造資源；齊發三箭，打造特色、發揮影響、邁向永續三大面向。打造學校特色的戰略包括：深耕教研、提升能量；提升創新力與未來力；提升跨域力；提升國際移動力；因應少子女化之多元優化方案；產學研創新平台，提高產業影響力等。

廖義銘說明治校理念，應將高雄大學發展成頗具特色、小而美的高端大學，他計畫調整行政架構，強化行政團隊效能，使行政團隊以為教學與研究服務為本務，逐步強化行政團隊的服務效能，真正投入學校資源開發的工作。而各教學單位，也不必再因經費與人力資源不足，而須與行政單位爭搶資源。在與他校合併議題上，他主張應堅持高大校名，以建立公平、妥善制度為學校與他校合併的前提。

王宗櫚指出，高雄地區為民生化工重工業區，他具備化工及材料背景，與南高屏區域的在地企業鏈結頗深，對高雄大學的產學合作、企業捐資募款，將有莫大助益。未來校務策略包括：整合特色研究團隊，爭取科技部及經濟部大型研究計畫及產學研價創計畫；激發創意亮點，爭取更高金額高教深耕計畫；強化高雄大學優勢及利基，在有尊嚴及有願景前提下進行合校洽談。

陳月端提出高雄大學「改變的六個向度」，在於 「競爭能力」定義的改變；「生存結構」的改變；「治理模式」的改變；「大學功能」向未來的調適 ；「組織文化」翻轉；「資源想像」的改變。高雄大學改變的核心思維，必須緊扣社會的脈動，建立關鍵競爭力，並解開制度性桎梏，釋放豐沛的能量，進行目標導向的治理。

校方4月15日將進行「校長候選人同意權行使投票」，由校務會議代表及專任講師以上教師共242人投票。校長候選人同意權投票單共4張，投票人領票後，以規定的章戳分別針對每一位校長候選人擇一圈選「同意」或「不同意」。