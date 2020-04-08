好康在這裡／飯店攜手BMW 邀住客遊港都

振興經濟，高雄市飯店創新做法，鎖定頂級客群，與汽車業異業合作，入住期間可駕駛 BMW 全新車款在都市遨遊。還有業者推餐廳美食「買一送一」優惠，用餐滿額再抽餐券、住宿券等。

晶英國際行館推動城市行銷，與汽車 BMW 總代理汎德合作，規畫多條城市觀光路線，即日起到6月30日，入住期間可以體驗新款休旅車，探訪港都風情。

國泰旗下和逸飯店高雄中山館即日起到5月31日，推出美食「買一送一」優惠，在30樓高空餐廳Cozzi THE Roof，8盎司美國頂級肋眼牛排主餐1250元，第二客免費，1250元主餐可自由選擇，搭配半自助式沙拉吧。活動期間用餐滿千可參加抽獎，獎項有餐券、雙人套房住宿券等。

和逸飯店高雄中山館高空餐廳到5月31日前，推出「8盎司美國頂級肋眼牛排」1250元，第二客餐點免費。記者謝梅芬／翻攝

高雄翰品酒店推「好事成雙」住房專案，入住一晚加贈平日住宿劵，專案價3600元，優惠至6月底止。高雄翰品酒店對長住客人祭優惠，連續入住14天每人每天1200元，入住一個月每人每天1000元。

母親節將至，屏東太平洋百貨推人氣商品優惠，4月23日至5月10日滿千送百，全館（部份專櫃除外）當日消費滿6000元送300元商品兌換券，外加200元品牌抵用券；化妝品單筆滿3000送300元。Global Mall屏東市首波母親節檔期初夏採購節至本月22日，祭出三大滿額贈，會員活動期間到指定專門店消費滿5000元送500元電子商品禮券。