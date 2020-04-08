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感念天主教靈醫會奉獻 澎湖縣府捐款71萬餘元

中央社 / 澎湖縣8日電
澎湖縣政府表示，義大利為疫情重災區，義籍神父呂若瑟向台灣求助，縣府為回饋天主教靈醫會神父，號召主管、同仁響應樂捐，短短1天之內募得71萬3700元。 圖／聯合報系資料照片
澎湖縣政府表示，義大利為疫情重災區，義籍神父呂若瑟向台灣求助，縣府為回饋天主教靈醫會神父，號召主管、同仁響應樂捐，短短1天之內募得71萬3700元。 圖／聯合報系資料照片

澎湖縣政府感念天主教靈醫會神父們奉獻一生照顧澎湖鄉親，發起樂捐，短短1天之內，共募得新台幣71萬3700元，今天由澎湖縣長賴峰偉代表轉贈給惠民醫院。

賴峰偉表示，民國41年靈醫會神父遠渡重洋至澎湖偏鄉服務，每位神父、修士都抱持悲天憫人情懷，默默奉獻，照顧貧病弱勢。目前聽聞義大利疫情慘重，感同身受，因此拋磚引玉，祝福義大利早日走出疫情陰霾。

天主教靈醫會修士韓國乾表示，靈醫會多名義大利籍神父、修士年輕就到台灣奉獻，照顧偏鄉貧困人民，現在他們的故鄉因疫情影響亟需幫助，台灣人以感恩的心回報，他感謝澎湖鄉親給予靈醫會很大支持與鼓勵，靈醫會正籌劃新建醫療大樓，提供長照服務。

澎湖縣政府表示，義大利為疫情重災區，義籍神父呂若瑟向台灣求助，縣府為回饋天主教靈醫會神父，號召主管、同仁響應樂捐，短短1天之內募得71萬3700元。編輯：陳俊碩）

義大利 澎湖 神父

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