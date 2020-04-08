反南鐵東移自救會敗訴 台南市府：樂見法院釐清事實

反南鐵東移自救會因不滿政府徵收土地沒考量公益性、必要性，提行政訴訟要求撤銷都市計畫變更，高雄高等行政法院今天宣判自救會敗訴，全案仍可上訴。對此，台南市政府回應，對判決結果欣然接受，也樂見法院釐清事實，顯示推動中的鐵路地下化建設確實符合「公共利益」所必要，內政部核定都市計畫的行政處分並無不法及利益衡量的瑕疵。

台南市長黃偉哲表示，鐵路地下化是台南市民長久的殷切期盼，攸關台南城市縫合、區域發展的百年大計，市府會盡力輔助交通部持續推動建設，為市民的長遠福祉而努力，讓鐵路地下化的工程圓滿落實。

市府都發局指出，未來改建後的道路寬度為25到40公尺公園道，對紓解鄰近地區交通有具體效益，此次的都市計畫在於配合鐵路地下化工程所需，將無法載重開發、建築的地面騰空廊帶，結合現行鐵路用地，規畫成為連通台南市區的主要公園道，有助解決市區交通擁擠問題，且能兼顧提升居住環境品質、防災防汛等功能，確實為增進「公共利益」所必要。

另外，都發局表示，此案293.6億元經費來源已明確編列在交通部與台南市政府各年度預算，能證明此案全數由政府出資興建，並無原告指稱任意將路線東移、擴大用地範圍以增加開發利益並挹注工程經費的情形。