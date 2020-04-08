快訊

美軍空襲澎湖馬公 75年來的各種迷思

居家檢疫隔離接訪客、開趴一籮筐 將可罰20到30萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美台關係特展開幕 AIT：台對外能輸出解決之道而非問題

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「1979年後美台關係特展」今起至月底在國立中山大學西灣藝廊展出。左起中山大學藝文中心主任李美文、美國在台協會發言人孟雨荷、中山大學校長鄭英耀、美國在台協會高雄分處處長歐雨修、中山大學副校長陳陽益、國際長郭志文。記者徐如宜／攝影
「1979年後美台關係特展」今起至月底在國立中山大學西灣藝廊展出。左起中山大學藝文中心主任李美文、美國在台協會發言人孟雨荷、中山大學校長鄭英耀、美國在台協會高雄分處處長歐雨修、中山大學副校長陳陽益、國際長郭志文。記者徐如宜／攝影

中山大學美國中心與美國在台協會，今天起至4月底在中山大學西灣藝廊舉辦「1979年後美台關係特展」，回顧自1979年《台灣關係法》簽署以來，美國與台灣在工、商、衛生與醫療、文化及教育等各方面發展的緊密關聯。中山大學校長鄭英耀在開幕式上說，防疫期間可以看出台灣在國際上是值得結交的朋友。AIT高雄分處長歐雨修表示，台灣已經證明對外能輸出解決之道，而不是輸出問題。

中山大學為「1979年後美台關係特展」校園巡展南部首站。展覽以大事紀方式、圖文並陳回顧歷史，並以「增進台灣在全球的角色」、「增進美台經濟與商業關係」、「增進美台安全合作」及「增進美台人民的關係」等四大主軸，見證美台之間深厚的夥伴關係。「口述歷史」與「AIT連結．高雄」兩大主題，也是展覽亮點。

鄭英耀指出，1999年美國在台協會與中山大學簽署備忘錄，成立了「中山美國中心」，學校也扮演著增進南台灣與美國之間相互瞭解的角色，中山學者進行中美政治、經濟、文化各方面的研究交流。特展對40年來的美台關係做了詳細的整理，藉由彌足珍貴的歷史檔案，能從中瞭解兩國之間過去往來的歷史脈絡。他特別鼓勵年輕人來看展，藉由了解兩國過去往來的歷史脈絡，能更加瞭解現今國內外的政治情勢。

歐雨修表示，《1979 年後美台關係特展》展現美台之間既廣泛又深刻的夥伴關係。美台緊密聯繫的原因顯而易見，因為有著共享的「政治價值觀」，像是堅持法治和法律之前人人平等、尊重人權、堅持民主及透明的治理，捍衛新聞、言論和宗教自由，另外還有對多元價值的欣賞。這些的共享價值還包括「國際價值觀」，例如為解決全球問題貢獻己力；提供外國援助和人道援助；在全世界許多國家努力邁向繁榮及更民主的治理系統時，伸出援手，助其一臂之力；同時對外輸出解決之道，而不是輸出各種問題。

中山大學校長鄭英耀（左二）、國際長郭志文（右ㄧ）、藝文中心主任李美文（左ㄧ）與美國在台協會高雄分處處長歐雨修（右二），為「1979年後美台關係特展」揭幕。記者徐如宜／攝影
中山大學校長鄭英耀（左二）、國際長郭志文（右ㄧ）、藝文中心主任李美文（左ㄧ）與美國在台協會高雄分處處長歐雨修（右二），為「1979年後美台關係特展」揭幕。記者徐如宜／攝影
中山大學美國中心與美國在台協會，今天起至4月底在中山大學西灣藝廊舉辦「1979年後美台關係特展」。記者徐如宜／攝影
中山大學美國中心與美國在台協會，今天起至4月底在中山大學西灣藝廊舉辦「1979年後美台關係特展」。記者徐如宜／攝影
中山大學校長鄭英耀（左）在開幕式上說，防疫期間可以看出台灣在國際上是值得結交的朋友。AIT高雄分處長歐雨修（右）表示，台灣已經證明對外能輸出解決之道，而不是輸出問題。記者徐如宜／攝影
中山大學校長鄭英耀（左）在開幕式上說，防疫期間可以看出台灣在國際上是值得結交的朋友。AIT高雄分處長歐雨修（右）表示，台灣已經證明對外能輸出解決之道，而不是輸出問題。記者徐如宜／攝影

中山大學 美國在台協會

延伸閱讀

擴大台灣參與全球舞台 台美外交高層舉行虛擬論壇討論

感謝台灣捐口罩 AIT：台灣是真正的朋友

台美防疫合作打擊假訊息 AIT推終結肺炎廢言

中山大學與慈濟大學結盟 攜手投入醫事、學術研究

相關新聞

影／小琉球遊客踩踏海龜劣行全都錄 海巡查出要究辦

屏東小琉球是海龜樂園，卻頻傳遭遊客騷擾事件；有網友本月2日在該海域浮潛時，目睹有遊客不僅伸手觸摸海龜，甚至還用腳踩，他將...

美台關係特展開幕 AIT：台對外能輸出解決之道而非問題

中山大學美國中心與美國在台協會，今天起至4月底在中山大學西灣藝廊舉辦「1979年後美台關係特展」，回顧自1979年《台灣...

過量遊客踩踏傷小琉球生態 屏東縣府祭改善措施救潮間帶

屏東小琉球近年成為觀光熱點，當地民宿和生態導覽蓬勃發展，從10年前不到20萬的遊客數，成長到去年逾40萬人，過重的人為遊...

高雄乘客沒戴口罩搭公車 司機怒嗆：下車！

新冠肺炎防疫期間，交通部規範搭乘大眾運輸都要戴口罩，如不戴，可拒載及開罰3千到1萬5元。高雄日前有乘客不滿公車司機要求戴...

回擊綠營 高雄市國民黨團：延後開議防疫≠無限期延會　

高雄市議會民進黨團指責議會程序委員會決議延後第3次定期大會開議，是無限期延會，是為市長韓國瑜護航。國民黨發聲明強調，延會...

旗山大林區轉爐石終於清挖 自救會感嘆：只能高興1秒

高雄市旗山區大林里農地7年前遭不肖業者回填中鋼轉爐石，經在地居民提告後，今天上午終於開始挖除，不過自救會長鄭妙珍認為「只...

鳳山溪水汙染管制區生效 以水汙法開罰鱔魚、麵包工廠

高雄市政府去年底公告劃定「高雄市鳳山溪大東橋上游水汙染管制區」，今年4月1日正式生效。高雄市環保局昨天兵分二路，針對鳳山...

二戰下的4月4日：空襲澎湖 75年來的各種迷思

脫離馬公港上空的第500中隊機群，堪稱傷痕累累，210、266、356號機都被日軍防空砲火打得坑坑洞洞，也有4名機組成員中彈急需送醫，5架B-25J只得搖搖晃晃飛往菲律賓呂宋島，帶傷踏上歸程。

新冠肺炎肆虐全球陷危機 10國醫界視訊向高醫交流取經

全球陷入新冠肺炎疫情風暴，不只美國確診病例迅速攀升，英國首相強森也因感染住進加護病房，為求在短時間內快速有效控制疫情，橫...

高市民進黨議員開記者會訴諸民意 猛轟議會延會為救韓

高雄市議會程序委員會昨天決定延後定期大會開議時程，等新冠肺炎疫情趨緩時隨時開大會。6位高雄市民進黨議員今天開記者會指責議...

聲請停止罷韓投票 高市副市長李四川：依法辦理

罷韓第二階連署審查昨宣布過關，高雄市長韓國瑜今委任律師聲請停止執行罷免投票，高雄市副市長李四川上午受訪說，現在市府最重要...

遠距教學禁用ZOOM 高教產：教育部朝令夕改 教學不涉密

教育部通知各級學校禁用遠距視訊會議軟體ZOOM，引起教育界一陣錯愕。高雄市教育產業工會理事長李賢能表示，試用過許多系統覺...

熱門新聞

買菜注意！侯友宜宣布：新北傳統公有市場全面戴口罩

「全台最美代表」為山佳棒球隊牽起一條最美紅線

國家級警報後景點「慘兮兮」業者苦笑「順時中」說了算

台南市安定區長李佳隆酒駕公務車肇事 遭降調查辦

台東1腹瀉症狀居家檢疫者 今報告出爐為陰性

民汐線第三回初審 因疫情有變 等中央通知

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。