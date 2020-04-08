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美台關係特展開幕 AIT：台對外能輸出解決之道而非問題
中山大學美國中心與美國在台協會，今天起至4月底在中山大學西灣藝廊舉辦「1979年後美台關係特展」，回顧自1979年《台灣關係法》簽署以來，美國與台灣在工、商、衛生與醫療、文化及教育等各方面發展的緊密關聯。中山大學校長鄭英耀在開幕式上說，防疫期間可以看出台灣在國際上是值得結交的朋友。AIT高雄分處長歐雨修表示，台灣已經證明對外能輸出解決之道，而不是輸出問題。
中山大學為「1979年後美台關係特展」校園巡展南部首站。展覽以大事紀方式、圖文並陳回顧歷史，並以「增進台灣在全球的角色」、「增進美台經濟與商業關係」、「增進美台安全合作」及「增進美台人民的關係」等四大主軸，見證美台之間深厚的夥伴關係。「口述歷史」與「AIT連結．高雄」兩大主題，也是展覽亮點。
鄭英耀指出，1999年美國在台協會與中山大學簽署備忘錄，成立了「中山美國中心」，學校也扮演著增進南台灣與美國之間相互瞭解的角色，中山學者進行中美政治、經濟、文化各方面的研究交流。特展對40年來的美台關係做了詳細的整理，藉由彌足珍貴的歷史檔案，能從中瞭解兩國之間過去往來的歷史脈絡。他特別鼓勵年輕人來看展，藉由了解兩國過去往來的歷史脈絡，能更加瞭解現今國內外的政治情勢。
歐雨修表示，《1979 年後美台關係特展》展現美台之間既廣泛又深刻的夥伴關係。美台緊密聯繫的原因顯而易見，因為有著共享的「政治價值觀」，像是堅持法治和法律之前人人平等、尊重人權、堅持民主及透明的治理，捍衛新聞、言論和宗教自由，另外還有對多元價值的欣賞。這些的共享價值還包括「國際價值觀」，例如為解決全球問題貢獻己力；提供外國援助和人道援助；在全世界許多國家努力邁向繁榮及更民主的治理系統時，伸出援手，助其一臂之力；同時對外輸出解決之道，而不是輸出各種問題。
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