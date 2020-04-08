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「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗 台南北門急水溪口現蹤
被譽為「神話之鳥」的黑嘴端鳳頭燕鷗，近日在台南北門急水溪口頻頻現蹤，讓鳥友們驚喜不已。
台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武說，黑嘴端鳳頭燕鷗，被列為國際自然保護聯盟（IUCN）列為全球最瀕危的100個物種之1、全球種類總量少於50隻，這幾天現蹤北門急水溪口，雖只有1隻，日來已吸引中北部鳥友專程南下拍攝記錄，生態保育學會副總幹事黃永豐及志工這幾天都前往拍攝。
他表示，黑嘴端鳳頭燕鷗（學名：Thalasseus bernsteini），也稱作中華鳳頭燕鷗或黑嘴鳳頭燕鷗，是燕鷗科的一種海鳥，種名來自德國動物學家 Heinrich Agathon、該鳥種為一極危物種；在民國88、89年馬祖列島的中島上發現前，已逾百年未出現過，一度被認為已絕種，故有「神話之鳥」之稱。
鳥友王素滿指出，根據相關紀錄，馬祖可能是黑嘴端鳳頭燕鷗、鳳頭燕鷗過境的停棲站及繁殖時節的活動熱區，足以提供燕鷗重要的海洋棲息與覓食環境。牠們通常與成群大鳳頭燕鷗一起繁殖，約5月中旬會陸續來到保護區，推測應是1巢只生1枚，孵化期約25至30天。
黃永豐說，農委會曾委託學術研究團隊進行生態調查，利用衛星發報器追蹤鳳頭燕鷗結果顯示，嘉義八掌溪口是南遷北返過境點，夏季繁殖結束後，會兵分兩路南下，先抵達菲律賓，再一路循大陸東南沿海飛往中南半島的越南、泰國、柬埔寨，最遠至緬甸。
王素滿表示，她在近百隻鳳頭燕鷗中，眼尖觀察到這隻黑嘴端鳳頭燕鷗，其羽毛顏色明顯比大鳳頭燕鷗灰白，嘴喙末端呈現黑色，與鳳頭燕鷗迥異。
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