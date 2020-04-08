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高雄乘客沒戴口罩搭公車 司機怒嗆：下車！
新冠肺炎防疫期間，交通部規範搭乘大眾運輸都要戴口罩，如不戴，可拒載及開罰3千到1萬5元。高雄日前有乘客不滿公車司機要求戴上口罩，才肯讓他上車，不停在車上咆哮，司機也動怒要將他趕下車。
高雄有男子搭公車沒戴口罩，司機示意他戴口罩，否則不開門讓他上車，男子戴上口罩上車後，卻不斷咆哮嗆司機，「你怎麼不噴酒精啊，戴口罩有屁用啊。」
司機也動怒回嗆，「為了大家安全，你現在給我戴口罩，口罩給我戴起來，不然就下車。」雙方吵得不可開交，最後司機直接要求該男子下車，「叫警察來啊，你給我下車，下去。」
南台灣汽車客運經理戴智恆表示，公車有貼告示提醒乘客要戴口罩，如不配合可以拒載，司機的職責不只是開車，也要顧及車上所有乘客安全，還是呼籲乘客搭車要配合戴口罩。
高雄市交通局表示，經統計，乘客搭公車未戴口罩，4月6日勸導232件，4月7日勸導210件，未戴口罩強行搭車請警方處理0件。
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