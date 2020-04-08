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回擊綠營 高雄市國民黨團：延後開議防疫≠無限期延會　

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會國民黨團反擊民進黨團，強調程序委員會決議為防疫延會，不等於無限期延會。圖／本報資料照片
高雄市議會國民黨團反擊民進黨團，強調程序委員會決議為防疫延會，不等於無限期延會。圖／本報資料照片

高雄市議會民進黨團指責議會程序委員會決議延後第3次定期大會開議，是無限期延會，是為市長韓國瑜護航。國民黨發聲明強調，延會是為防制新冠肺炎疫情，民進黨是「用盡全黨之力只管罷韓、不問是非」。

高雄市議會國民黨團針對民進黨議員今天開記者會批評議會延會是為韓國瑜護航、不合法等事聲明，是因為防疫出現破口，為防疫而決議延會，民進黨像撿到槍一樣，把防疫、延會、罷韓混為一談，胡亂開槍，一副打死人不償命的樣子。

議員黃香菽說，議會程序委員會通過的應該是目前延會待疫情舒緩後，再決定開會日期，並非是民進黨議員所指的「無限期延會」，現在全民都以防疫為主，實在無需將此事件以文字上的差別過度解釋，更無需將每件事都以政治性為考量。

國民黨團總召曾俊傑說，目前大家應該是一心共同防疫，現在開會，一旦風險控管出現漏洞，只要一個人染疫，市府、議會都會癱瘓，民進黨卻只想到罷韓，而且還不敢大聲說出來，看不出這個政黨有任何關心民眾利益的想法。

議員陳玫娟表示，高雄市議會延會不是護航，是防疫優先，高雄市議會也不是第一個決議延會的，不需要把延會政治化成護航；議會不是無限期延會，只要疫情趨緩就會開議，也或者在這段時間視訊的相關配套完善之後就可以視訊開會，民進黨不必擴大解釋都是在護航。

民進黨 高雄市 韓國瑜

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