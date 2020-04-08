旗山大林區轉爐石終於清挖 自救會感嘆：只能高興1秒

高雄市旗山區大林里農地7年前遭不肖業者回填中鋼轉爐石，經在地居民提告後，今天上午終於開始挖除，不過自救會長鄭妙珍認為「只能高興一秒」，後續三年的清理監督才最重要。公民團體也呼籲所有挖除期程都要開誠布公，不能只是挖了第一鏟作作秀而已。

旗山區大林段轉爐石回填案今天啟動清理計畫，環保局廢管科長曾啟清表示，其中一位清理義務人提出清理計畫，原計畫提出長達10年的清理期程及第1年僅清理1500公噸，但環保局堅持須儘速清理，所以要求清理期程縮短為3年清理完100萬噸，第1年內至少清理10萬噸。

曾啟清表示，清理範圍先分為3區塊，今天從第一區塊做起。請清理人先清運至合法堆置場暫存，後續作為瀝青混凝土骨材、海事工程材料、控制性低強度回填材料CLSM原料、水泥生料使用。

高雄旗山大林段位於高屏溪上游水質水源保護區內，2013年其中一處農地遭盜採陸砂，留下深約20公尺、面積約五公頃的深坑，黃姓地主購買後，經由萬大材料公司向中鋼旗下中聯資源取得超過100萬公噸違法填埋，居民發現後結合公民體舉發，期間自救會長鄭妙珍還曾遭毆打恐嚇，全案歷經7年訴訟後，今年3月由高雄市政府要求萬大材料分期清運，今天上午9點啟動挖除計畫，挖到的轉爐石將送交化驗。