鳳山溪水汙染管制區生效 以水汙法開罰鱔魚、麵包工廠

高雄市政府去年底公告劃定「高雄市鳳山溪大東橋上游水汙染管制區」，今年4月1日正式生效。高雄市環保局昨天兵分二路，針對鳳山溪上游汙染源進行全面檢視，查獲從事鱔魚屠宰及麵包製造兩家工廠， 違法排放高有機廢水汙染鳳山溪，依水汙染防治法第30條裁處3至300萬元。未劃定水汙染管制區之前是依廢清法開罰，6千元起跳，現在則是以水汙染開發，3萬起跳。

高雄市環保局昨天派出兩組人馬針對鳳山溪上游進行全面清查，日前已掌握鳥松區大同路一家公司排放紅色廢水，經多日埋伏監視確認排放頻率後，昨天上午查獲這家公司非法排放屠宰鱔魚加工廢水。宰殺清洗產生的血水未經處理，就直接排放至廠方後方排水溝，現場採集水樣並量測pH達9.67，標準值應該是6至9。

環保局環境稽查科長林燦銘表示，稽查人員並在鳥松區美德二街查獲一家公司麵包烘焙作業，排放乳白廢水，廠區作業區內清洗廢水未經處理，就透過軟管排放至廠外水溝，造成汙染。稽查過程業者配合度不佳，甚至揚言自殘，稽查人員飽受精神壓力，協請警方到場協助完成稽查。