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新冠肺炎肆虐全球陷危機 10國醫界視訊向高醫交流取經
全球陷入新冠肺炎疫情風暴，不只美國確診病例迅速攀升，英國首相強森也因感染住進加護病房，為求在短時間內快速有效控制疫情，橫跨五大洲，10個國家醫界人員昨晚與高雄醫學大學附設中和紀念醫院進行視訊會議，進行罕見的防疫交流。
這場橫跨洲際、多達10國的視訊防疫交流，是繼一個月前美國哈佛大學、高醫及台大視訊交流的第二場次，包括高雄醫學大學校長鐘育志、高醫院長侯明鋒、副院長楊瑞成、吳登強、莊萬龍、黃明國及小港醫院院長郭昭宏等人都參與討論。
高醫感染管制中心主任林俊祐發表10分鐘防疫簡報，說明現今台灣採取的「社交距離」、「口罩實名制」等措施；另也介紹量體溫、消毒雙手、詢問旅遊史、職業別、接觸史、群聚史等，並透過分流方式將可疑病患阻絕在院外等作為。
促成這場跨洲際視訊會議的高醫岡山醫院籌設營運處執行長傅尹志表示，美國佛羅里達大學附設醫院一個月前就開始籌畫這場視訊交流，沒想到疫情瞬間席捲全美，讓大家措手不及，昨晚參與視訊會議的國家也暴增到10個國家，除美國外，還包括新加坡、印度、泰國、澳洲、坦尚尼亞、肯亞、英國、荷蘭及台灣，顯示這場瘟疫已讓各國陷入危機。
會議中，國外學者對各國口罩、呼吸器及個人防護裝備等物資告急時，台灣竟能擁有充足的醫療物資感到十分意外，林俊祐表示，這奠基於17年前SARS的慘痛經驗，讓台灣在疫情爆發初期，就先做好萬全準備。
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